Янукович підписав закон про іпотечні облігації

Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про іпотечні облігації» щодо випуску та обігу іпотечних облігацій».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон “Про внесення змін до Закону України "Про іпотечні облігації" щодо випуску та обігу іпотечних облігацій” 30 липня.

Закон передбачає, що обслуговуюча установа не може бути пов’язаною особою управителя та/або аудитора (аудиторської фірми). При цьому управитель, емітент та аудитор (аудиторська фірма) не можуть бути пов’язаними особами.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.