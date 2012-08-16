Французька АХА Group виходить на український ринок страхування життя

Антимонопольний комітет України дозволив французькій компанії Societe Beaujon, яка входить в АХА Group, купити більш ніж 50% у капіталі страхової компанії «Євростандарт Лайф», сказано у повідомленні АМК.

При цьому в розмові з кореспондентом УНІАН член правління АХА в Україні Андрій Перетяжко підтвердив, що таке придбання є «першим кроком для виходу АХА на український ринок страхування життя».

При цьому він наголосив, що на сьогодні при оформленні операції є чимало проблем, пов'язаних із забюрократизованістю процедури, що робить неможливим назвати бодай орієнтовні терміни закриття операції.

А.Перетяжко відзначив, що поки операція не завершена, він не може надати детальнішу інформацію.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2011 року голова правління AXA в Україні Філіп Вотле щодо можливого виходу АХА на український ринок страхування життя сказав таке: «Ми, безумовно, зайдемо на ринок страхування життя, але коли саме це відбудеться, все ще залишається питанням. На даний момент ми не бачимо великих можливостей для розвитку страхування життя в Україні. Поки що недоцільно розвивати діяльність на такому маленькому ринку».

У середині листопада 2007 року Група компаній АХА (Франція) завершила операцію з придбання 50% + 1 акція СК «Веско» (згодом перейменована в СК «АХА Страхування») і СК «Український страховий альянс» (згодом перейменована в СК «АХА Україна»). Близько 49% акцій обох страхових компаній належать АКІБ «УкрСиббанк» (фінансова група BNP Paribas).

На початку грудня 2009 року страхові компанії «АХА Україна» і «АХА Страхування» заявили про намір об'єднатися під єдиним брендом.

1 квітня 2011 року юридичні особи – страхові компанії «АХА Україна» і «АХА Страхування» – завершили процес злиття. Компанії об'єдналися під одним юридичним ім'ям – СК «АХА Страхування».

Страхова компанія «АХА Страхування» за підсумками 2011 року зібрала страхових платежів на суму 728,5 млн. грн, страхові виплати становили 294,5 млн. грн.