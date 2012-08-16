Вартість чистих активів 40 відкритих ІСІ за липень знизилася на 0,8%

Вартість чистих активів (ВЧА) 40 відкритих інститутів спільного інвестування (ІСІ) протягом липня п.р. знизилася на 1,5 млн. грн, або на 0,8%, і на кінець місяця становила 184,5 млн. грн, повідомили УНІАН в Українській асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ).

"Динаміка ВЧА відкритих фондів свідчить про те, що хоча тенденція відтоку коштів не змінилася на позитивну, але темпи зниження ВЧА майже дійшли до нульового значення", - відзначили в асоціації.

Загалом у липні прибутковість відкритих ІСІ коливалася в межах від +5,51% до -4,7%, середня прибутковість у секторі становила +1,01%. В УАІБ також відзначили, що із 40 фондів тільки вісім закрили місяць з негативним показником.

Сукупна ВЧА 11 інтервальних ІСІ протягом липня п.р. знизилася на 84,2 тис. грн, або на 0,21%, і на кінець місяця становила 55,1 млн. грн. Діапазон прибутковості інтервальних фондів у липні коливався у межах від +6,00% до -30,%. Середня прибутковість інтервальних фондів була негативною і становила -2,26%, що у порівнянні з попереднім місяцем (-1,57%) є гіршим показником. Проте зниження значення середньої прибутковості в секторі зумовлене глибоким просіданням одного з фондів.

Сукупна ВЧА 16 закритих ІСІ протягом липня п.р. збільшилася на 399,31 тис. грн (+1,25%) і на кінець місяця становила 36,4 млн. грн. Переважна більшість фондів змогли зафіксувати позитивний результат завдяки переоцінці інвестиційних портфелів і додатковому розміщенню цінних паперів.