Індекс Української біржі у четвер зріс, ПФТС – знизився

Індекс Української біржі за підсумками торгів 16 серпня підвищився на 0,29% – до 1076,89 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 42 млн. грн, з яких на фондовому ринку – 21,4 млн. грн, на строковому ринку – 20,8 млн. грн.

Лідером підвищення серед акцій, що найактивніше торгуються, стали цінні папери Авдєєвського коксохіму (+0,79%), "Укрнафти" (+0,71%), "Донбасенерго" (+0,70%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 16 серпня знизився на 0,08% – до 395,36 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 691,7 млн. грн, з них на ОВДП припало 362 млн. грн, на облігації підприємств – 328,5 млн. грн, на акції - 1 млн. грн.