Європейські фондові ринки ростуть 10 тижнів на тлі оптимізму від центробанків – експерти

Європейські фондові індикатори ростуть упродовж 10 останніх тижнів на тлі оптимізму інвесторів щодо ухвалення центральними банками додаткових заходів для стимулювання економіки.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ», переданому УНІАН.

Як відзначають аналітики, європейські фондові індекси зросли у четвер, 16 серпня, на позитивних статистичних даних зі США і Великобританії. Зведений індекс Stoxx Europe 600 піднявся на закритті торгів на 0,3% - до 271,22 пункта, максимального рівня з 19 березня.

За словами аналітиків, гравці, які інвестують в українські папери, у четвер також грали на підвищення. UX додав 0,3%, тоді як WIG-Ukraine зріс на 1,4%. З фішок, які торгуються на Українській біржі, істотно просів Стахановський ВБЗ (-2,3%). Згідно з останніми даними, компанія значно відстає від виробничих планів із випуску вагонів.

На думку аналітиків, найважливішою подією вчорашнього дня виявилася публікація Держстатом індексу промвиробництва в Україні за липень. Хоча падіння дещо сповільнилося у порівнянні з червнем, проте слід чекати подальшого падіння індексу промвиробництва у серпні – вересні.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 16 серпня, підвищився на 0,29% – до 1076,89 пункта. Загальний обсяг торгів ствновив 42 млн. грн.

Індекс ПФТС знизився на 0,08% – до 395,36 пункта. Загальний обсяг торгів становив 691,7 млн. грн.