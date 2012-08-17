Статки Цукерберга скоротилися на 600 млн. дол. через падіння акцій Facebook

Статки гендиректора Facebook Марка Цукерберга знизилися за день на 600 млн. дол. – до найнижчого рівня з часу травневого IPO соцмережі через різке падіння акцій компанії за підсумками торгів на Nasdaq у четвер, 16 серпня, повідомляє Bloomberg.

Акції Facebook протягом першої години торгів на Nasdaq у четвер впали на 7%, досягнувши історичного мінімуму – 19,69 дол. До завершення торгового дня цінні папери соцмережі відіграли частину падіння, закрившись на рівні 19,87 дол. за акцію.

На початку серпня папери вже опускалися нижче за 20 дол. за штуку на тлі слабкої фінансової звітності.

Facebook провела IPO на біржі Nasdaq 18 травня поточного року. Ціна акцій компанії у рамках IPO була визначена на рівні 38 дол. за штуку. Торги розпочалися з затримкою на півгодини через технічний збій на Nasdaq. Як наслідок, було неправильно опрацьовано заявки на 30 млн. акцій соцмережі. У перший день торгів папери не падали нижче за 38 дол., але вже наступного дня вони втратили 10% вартості. Після IPO капіталізація Facebook скоротилася майже на 50%, пише «Газета.Ru».