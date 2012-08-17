"Макіївкагаз" планує купити 26% "Лубнигазу"

ПрАТ "Макіївкагаз" планує придбати 26% держпакет акцій газопостачальної компанії "Лубнигаз" (Полтавська область), йдеться в оголошенні компанії, розміщеному в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Вісник цінних паперів".

Нагадаємо, 26% ПАТ «Лубнигаз» заплановано виставити на приватизаційному конкурсі 11 вересня ц.р. Стартову ціну даного держпакета встановлено ​​в розмірі 330 тис. грн, крок торгів - 5 тис. грн. Покупець пакету буде зобов'язаний протягом трьох років з моменту покупки інвестувати в розвиток підприємства 2,6 млн грн.

Довідка УНІАН. Найбільшим акціонером ПАТ «Лубнигаз» (Полтавська обл.) є НАК «Нафтогаз України», яка володіє 51% акцій. У лютому ц.р. кіпрська компанія Castlebury Limited стала власником 10,486% статутного капіталу «Лубнигаз».

Власником мажоритарного пакета газопостачальної компанії "Макіївкагаз" (Донецька обл.) є фізичні особи - резиденти.