Український фондовий ринок у п'ятницю закрився різнонаправлено

Індекс Української біржі за підсумками торгів 17 серпня зріс на 0,14% - до 1078,45 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 81,5 млн грн, з яких на фондовому ринку - 50 млн грн, на строковому ринку - 31 млн грн.

Лідером підвищення серед акцій, які найактивніше торгуються, стали цінні папери Алчевського меткомбінату (+1,97%), зниження - акції "Укрсоцбанку" (-2,61%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 17 серпня знизився на 0,08% - до 395,06 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 647,6 млн грн, з них на ОВДП припало 439 млн грн, на облігації підприємств - 206,8 млн грн, на акції - 1,5 млн грн.