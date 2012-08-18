Акції Apple встановили новий рекорд - 648,19 дол.

Акції американської корпорації Apple в п'ятницю, 17 серпня, встановили новий максимум - у ході торгів досягли вартості 648,19 дол., повідомляє Associated Press.

На закритті ціна снизилася на кілька центів - до 648,11 дол

Таким чином, вартість однієї акції в порівнянні з четвергом підвищилася на 11,77 дол. або на 1,9%. Попередній максимум був встановлений 10 квітня цього року. Тоді ціна акції склала 644 дол.

Як повідомляє телекомпанія CNN, наступну презентацію Apple планує провести 12 вересня. Очікується, в ъъ рамках буде представлено новий iPhone.

Раніше на цьому тижні The Wall Street Journal повідомила, що Apple розробляє приставку, яку могли б використовувати оператори кабельного телебачення США, і веде з ними на цей рахунок переговори, пише Газета. ru.