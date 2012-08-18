Ціна платини досягла максимуму за шість тижнів

На торгах у п'ятницю, 17 серпня, ціни на платину досягли максимуму за шість тижнів на тлі повідомлень з ПАР.

Так, вартість контрактів на негайну поставку платини зросла на 1,4%, до 1460,99 дол. за унцію на торгах у Лондоні - максимум з 6 липня. Всього за тиждень платина додала в ціні 3,8%. Вартість жовтневих ф'ючерсів на поставку платини збільшилася на 1,2% і склала 1453 дол. на біржі в Нью-Йорку, передає Bloomberg.

Минулої п'ятниці компанії Lonmin довелося припинити роботу на руднику Марікана в ПАР через заворушення, що спалахнули між офіційною шахтарською профспілкою і неофіційним об'єднанням шахтарів. В результаті загинули близько десяти гірників, а Lonmin пригрозила звільнити 3000 співробітників рудника. Після цього кілька тисяч шахтарів озброїлися мачете, палицями і рушницями і заблокували роботу шахти. Напередодні ввечері поліція розганяла протестуючих і відкрила вогонь по гірникам. За останніми даними, загинули близько 40 людей, поранення отримали маже сто.