WIG-Ukrainе додав за тиждень 2%

Варшава. Індекс українських компаній Варшавської фондової біржі WIG-Ukrainе минулого тижня продовжив зростання, яке поновилося на початку поточного місяця, піднявшись за останні п'ять торгових сесій ще на 2% після більш ніж 3% зростання на попередньому тижні.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, український індикатор закінчив тиждень на максимальних значеннях торгів на рівні 747,64 пункта, піднявшись з 2 серпня на майже 7%.

Індекс українських емітентів продемонстрував значніше зростання, ніж основні індикатори польського ринку, збільшення яких минулого тижня не перевищило 1,24% (sWIG80) при 0,03% плюса "голубих фішок".

Минулого тижня подорожчали папери семи з одинадцяти компаній, що входять до WIG-Ukrainе.

Найбільше вдалося наростити капіталізацію вуглевидобувникові Sadovaya Group (+8,4%), а також сільськогосподарським IMC і Agtoton: на 7,4% і 7% відповідно.

Акції інших компаній, що подорожчали, додали від 1,1 до 3,4%.

Лідером падіння вартості паперів стала KDM Shipping, яка дебютувала на Варшавському ринку цього місяця, - за минулий тиждень вона втратила 9,3% своєї капіталізації.

Акції агрокомпаній KSG-Agro, Milkiland, а також виробника акумуляторів Westa подешевшали на 1,6-3,1%.

Як повідомляв УНІАН, WIG-Ukraine, який втратив за першу половину поточного року більш ніж 8%, закінчив липень майже 10-відсотковим плюсом, піднявшись із досягнутого в кінці травня історичного мінімуму в районі близько 590 пунктів до останнього закриття майже на 25%.

Довідка УНІАН. До створеного Варшавською фондовою біржею на початку травня минулого року індексу українських компаній входять 11 фірм з України, акції яких котируються на головному майданчику польського фондового ринку.