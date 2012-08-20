Початок тижня заповідається позитивним на світових фондових майданчиках – експерти

Початок тижня заповідається позитивним на світових фондових майданчиках після того, як торгова сесія п'ятниці у США завершилася на мажорній ноті.

Про це сказано в аналітичному звіті інвестиційної компанії Eavex Capital, який має у своєму розпорядженні УНІАН.

Як відзначили в компанії, сильніші, ніж очікувалося, дані щодо споживчої довіри і випереджувальних індикаторів додали інвесторам упевненості, а індекс S&P500 впритул наблизився до 4-річного максимуму. Сьогодні вранці російський ринок відкрився підвищенням у межах 0,5%, ф'ючерси на S&P500 також перебувають у незначному «плюсі». Як відзначили в Eavex Capital, європейські фондові індикатори в перші хвилини сьогоднішніх торгів продемонстрували скромний рух вгору в середньому на 0,1%.

Водночас, як відзначають експерти Eavex Capital, з погляду технічного аналізу український фондовий індекс UX замкнувся у доволі вузькому діапазоні між сильним рівнем опору в 1100 пунктів і рівнем підтримки, розташованим у районі 1050-1060 пунктів. "Пробиття одного з цих рівнів, скоріш за все, й визначить подальший рух вітчизняного ринку", - відзначили в компанії.