8 із 26 підприємств ГМК можуть претендувати на рейтинг інвестрівня – експерт

Тільки 8 із 26 ключових підприємств гірничо-металургійного комплексу України під час емісії облігацій можуть претендувати на кредитний рейтинг інвестиційного рівня.

Про це сказано в аналітичному звіті уповноваженого рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг".

Як відзначають в агентстві, підприємства гірничо-металургійного комплексу сьогодні значною мірою переобтяжені борговим навантаженням. Водночас, на думку агентства, проблема доступу до ринків капіталу на підприємствах ГМК повинна вирішуватися не за рахунок боргових ресурсів. Зокрема, на думку представників агентства, фінансування інвестицій повинне йти як за рахунок ослаблення податкового тиску, так і шляхом виходу на IPO ключових металургійних холдингів. "Подальше зловживання борговим фінансуванням лише підвищуватиме кредитні ризики галузі", - наголошується у звіті компанії.

Як мовиться у звіті, за останні 3 роки частка України в загальних обсягах виробництва сталі в СНД коливалася на рівні 28-35%. Для СНД Україна була значним виробником сталі, на якого в середньому припадала третина обсягів виробництва. У розрізі світового ринку Україна як виробник сталі поволі втрачала частку, як і виробники з СНД загалом. З лютого 2009 року по червень 2012 року частка України у світовому виробництві знизилася з 2,68% до 2,24%, а в лютому 2012 року вона була близькою до психологічного бар'єру 2%. "Українських металургів разом з їхніми російськими колегами витісняли китайські виробники, частка яких на світовому ринку росла. Одна з причин зростання виробництва сталі в Азії – економічне піднесення, яке триває у цьому регіоні", - наголошується у звіті агентства.

У січні-травні 2012 року українські металургійні підприємства знизили виробництво сталі на 4,4%, до 14,044 млн. тонн. Водночас за 5 місяців поточного року Україна наростила виробництво чавуну на 1%, до 12,093 млн. тонн, але скоротила випуск готового прокату на 7,7%, до 12,016 млн. тонн. "Подальші прогнози на 2012 р. невтішні. На світових ринках триває зниження попиту і падіння цін", - відзначають у "Стандарт-Рейтингу".