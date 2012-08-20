Фондовим ринкам доведеться пройти через переконливішу корекцію - експерт

Фондовим ринкам все ще доведеться пройти через корекцію більш переконливу, аніж близьконейтральна динаміка минулого тижня.

Такий прогноз озвучив у коментарі УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ілляшенко.

На його думку, «ймовірності все ще супроводжують песимістів. З іншого боку, враховуючи традиційно низьку торговельну активність на фінансових ринках у другій половині серпня, очікувати сильних рухів в майбутні тижні не варто».

Як зазначив П.Ілляшенко, глобальні ринки завершили ще один тиждень в гарному настрої. Усього з 24 липня європейський Stoxx 600 додав більше 15%, іспанська IBEX 35 - більше 25%. «Ситуація на європейському борговому ринку стабілізувалася, і все це на тлі відсутності помітних приводів для оптимізму, крім хіба що витіснення позбавленого ґрунту песимізму, який заволодів інвесторами в середині літа», - вважає аналітик.

За його словами, поточний тиждень буде багатший на інформаційні приводи, ніж попередній. По-перше, для любителів спекулювати на тему кількісного пом'якшення в США в середу будуть опубліковані протоколи засідання FOMC. По-друге, для тих, хто стежить за економічними даними, в четвер будуть опубліковані попередні індекси ділового оптимізму PMI для європейських країн.