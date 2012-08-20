Ралі на світових фондових ринках триває вже понад місяць - експерти

Поточне ралі на світових фондових ринках триває вже понад місяць.

Про це повідомляють аналітики «Першого українського міжнародного банку» (ПУМБ) в огляді, переданому УНІАН.

За їх словами, минулого тижня зростання індексів провідних світових майданчиків продовжилося. На момент закриття торгів у п'ятницю, 17 серпня, індексу S&P 500 (США) не вистачило лише одного пункту, щоб оновити максимум з початку року. Котирування найдорожчої компанії світу Apple Inc. того дня досягли історичного максимуму, збільшивши її капіталізацію до 602,3 млрд доларів.

Як вважають аналітики, основним фактором, що підтримував оптимізм торговців фондових майданчиків на минулому тижні, стала економічна статистика зі США. У вівторок, 14 серпня, стало відомо, що обсяг роздрібної торгівлі в липні в США виріс на 0,8% після зниження протягом трьох попередніх місяців. У середу порадували дані з промислового виробництва і використанню виробничих потужностей в США, які показали позитивну динаміку в порівнянні з попереднім місяцем і виявилися краще очікувань. Кілька індикаторів ринку нерухомості, опублікованих у четвер, показали різноспрямовану динаміку, але були сприйняті ринком позитивно. Приємний сюрприз зробили опубліковані в п'ятницю індекс випереджальних показників і індекс довіри споживачів, значення яких також перевищили очікування.

На думку аналітиків, статистика, що поступала минулого тижня з інших регіонів світу, не була настільки надихаючою, але і не принесла особливих розчарувань. Зростання ВВП Японії у другому кварталі 2012 року сповільнилося до 0,3% порівняно з аналогічним періодом 2011 року. Річний темп зростання економіки Німеччини в другому кварталі також сповільнилося, становивши 0,5%.

Як відзначають аналітики, знаковою подією поточного тижня будуть зустрічі канцлера Німеччини Ангели Меркель із президентами Франції і Греції з приводу кризи єврозони. Зростання фондових ринків може продовжитися, якщо дані з ринку нерухомості та обсягу замовлень на товари тривалого користування в США будуть відповідати прогнозам про зростання цих показників.

Аналітики звертають увагу, що внаслідок дуже низької ліквідності на ринку торги акціями на Українській біржі проходять на надзвичайно низьких обсягах. Протягом минулого тижня волатильність на ринку була дуже низькою. Індекс UX коливався в дуже вузькому діапазоні і за результатами тижня збільшився на 0,8%, закрившись у п'ятницю на позначці 1078,5 пункту. «Незважаючи на позитивний результат, ми не можемо серйозно говорити про позитивну тенденцію на українському ринку акцій через його загальну слабкость і негативний результат як за останні 30 днів, так і з початку року», - вважають аналітики.

За їхніми прогнозами, на поточному тижні обсяги торгів вітчизняними акціями залишаться дуже низькими. Можливе невелике зростання індексу Української біржі.

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