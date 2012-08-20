"Газтек" планує придбати держпакети акцій десяти обл- і міськгазів

Найбільший приватний власник пакетів акцій низки українських облгазів ПрАТ "Газтек" планує придбати виставлені на продаж державні пакети акцій десяти підприємств з газопостачання та газифікації, говориться в повідомленні компанії, розміщеному в офіційному бюлетені з цінних паперів.

Зокрема, "Газтек" планує взяти участь у конкурсах з приватизації 22,059% "Вінницягазу", 23,42% "Волиньгазу", 26% "Дніпропетровськгазу", 15,86% "Житомиргазу", 25% "Запоріжгазу", 23,99 % "Кримгазу", 26% "Луганськгазу", 25,79% "Сумигазу", 26% "Тисменицягазу", 20,39% "Чернівцігазу".

Нагадаємо, "Газтек" на приватизаційному конкурсі 1 серпня п.р. придбав за 18 млн 970 тис. грн 25% держпакету акцій ПАТ "Миколаївгаз", ставши в результаті власником контрольного пакету облгазу.

ПрАТ «Газтек» (м. Київ) є найбільшим приватним власником пакетів акцій низки українських облгазів. Зокрема, "Газтеку" і афілійованим з ним структурам належать міноритарні пакети в "Вінниця-", "Волинь-", "Дніпропетровськ-", "Житомир-", "Запорізь-", "Кримгаз" та ін.

Власниками самого "Газтеку" є низка кіпрських компаній - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited і Porala Venchers Limited, які низка ЗМІ пов'язують з українським бізнесменом Дмитром Фірташем.

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