АУФТ підписала меморандум про співпрацю з НАБУ

Асоціація "Українські фондові торговці" (АУФТ) підписала меморандум про співпрацю з Асоціацією «Незалежна асоціація банків України» (НАБУ), повідомили УНІАН у прес-службі АУФТ.

Як наголошується в повідомленні прес-служби, основними завданнями співпраці є взаємодія АУФТ і НАБУ "з питань встановлення ефективного стратегічного діалогу на високому рівні з відповідними органами влади в частині нормативного правового регулювання діяльності фондового ринку", "розробка та подальша реалізація спільних позицій з питань співробітництва сторін", "встановлення і підтримання взаємовідносин з провідними гравцями фондового ринку з метою отримання доступу до кращих міжнародних практик здійснення операцій з цінними паперами", "здійснення заходів щодо недопущення маніпулювання та зловживань на фондовому ринку" та ін.

Довідка УНІАН. АУФТ має статус саморегульованої організації професійних учасників фондового ринку. Станом на травень 2012 р. в АУФТ налічувалося 750 членів. Асоціація декларує своїм основним завданням захист інтересів всіх учасників організації шляхом нормативних ініціатив, мета яких - забезпечення стабільного розвитку і модернізації фондового ринку України.

Незалежна асоціація банків України (НАБУ) була створена 4 листопада 2011 року. Тоді голова правління «Укрсоцбанку», голова ради Набу Борис ТИМОНЬКІН заявив, що в установчих зборах Набу взяли участь керівники 75 банків, а установчі документи НАБУ підписали 65 банків.

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