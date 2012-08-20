Український фондовий ринок у понеділок знизився

Індекс Української біржі за підсумками торгів 20 серпня знизився на 0,08% - до 1077,64 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 49,6 млн грн, з яких на фондовому ринку - 35 млн грн, на строковому ринку - 14,6 млн грн.

Лідером зниження серед акцій, що найактивніше торгуються, стали цінні папери "Укрсоцбанку" (-1,71%) і "Донбасенерго" (-1,60%), лідерами підвищення - акції Алчевського меткомбінату (+3,16%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 20 серпня знизився на 0,11% - до 394,65 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 692,8 млн грн, з них на ОВДП припало 692 млн грн.