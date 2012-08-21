Динаміка ризикових активів наразі вельми неоднозначна - експерт

Складно пригадати, коли востаннє спостерігалася така неоднозначна динаміка ризикових активів, як зараз.

Так прокоментував УНІАН поточну ситуацію на фондовому ринку аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ілляшенко.

Він зазначив, що обсяг торгів акціями на ринку заявок Української біржі в понеділок, 20 серпня, становив 5,6 млн гривень. «Це не антирекорд року, проте цифра досить красномовна. На українському ринку акцій, як і на глобальних майданчиках, не відбувається зовсім нічого цікавого. Звичайно, включивши фантазію, можна знайти аргументи на користь ідеї формування вершини для індексів акцій», - вважає аналітик. Наприклад, валютна пара EUR/USD не підтверджує тенденцію зниження прибутковості боргових зобов'язань Італії та Іспанії. Водночас, ротація лідируючих секторів на фондовому ринку США, навпаки, говорить лише про те, що позитивний тренд знаходиться в початковій стадії.

«Ми не станемо аргументувати на користь однієї з двох точок зору. Ринки не надають вичерпної інформації на даному етапі, і спроба вгадати майбутнє напрямок руху - це саме спроба вгадати. Принаймні, до моменту зростання торговельної активності на фондових майданчиках така ситуація не зазнає змін ", - підкреслив П.Ілляшенко.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів, у понеділок, 20 серпня, знизився на 0,08% - до 1077,64 пункту. Загальний обсяг торгів становив 49,6 млн грн.

Індекс ПФТС впав на 0,11% - до 394,65 пункту. Загальний обсяг торгів становив 692,8 млн грн.