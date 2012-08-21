Мільярдер Сорос придбав 7,9% акцій футбольного клубу «Манчестер Юнайтед»

Мільярдер Джордж Сорос купив 7,9% акцій британського футбольного клубу "Манчестер Юнайтед", що здійснив на початку серпня первинне розміщення акцій (IPO) на Нью-Йоркській фондовій біржі.

Як повідомляє телекомпанія Bloomberg, ця купівля зробила відомого фінансиста одним з найбільших акціонерів цього футбольного клубу після колишніх повних власників - родини Глейзерів.

Проведене на початку серпня клубом "Манчестер Юнайтед" публічне розміщення акцій, як повідомляв раніше УНІАН, не викликало ажіотажу на світовому фондовому ринку і принесло клубу на 100 млн доларів менше, ніж очікували організатори IPO.

За інформацією Нью-Йоркської фондової біржі (NYSE), ціна розміщення однієї акції Manchester United Ltd становила 14 доларів при очікуваному організаторами орієнтирі 16-20 доларів. Один із грандів світового футболу продажем 16,7 млн акцій зумів залучити лише 233,2 млн доларів.

Оцінений ринком в 2,3 млрд доларів футбольний клуб направив залучені від продажу акцій кошти на скорочення боргу в розмірі майже 663 млн доларів і купівлю нових гравців.

Незважаючи на прохолодне ставлення інвесторів, IPO Manchester United Ltd стало найбільшим публічним розміщенням акцій спортивної команди в світовій історії.

У 1999 році Всесвітня борецька організація залучила в результаті IPO 190 млн доларів.

Річний дохід клубу з липня 2011 року по червень 2012 року оцінюється в 519 млн доларів. У 2012 році «МЮ» планує виручку на рівні 503 млн доларів.

Англійський клуб "Манчестер Юнайтед" був заснований в 1878 році і на сьогоднішній день, згідно дослідженню Kantar, нараховує 659 мільйонів прихильників по всьому світу, майже половина з яких припадає на Азіатсько-Тихоокеанський регіон.