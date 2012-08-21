Індекс Української біржі у вівторок зріс на 0,83%, ПФТС - на 1,04%

Індекс Української біржі за підсумками торгів 21 серпня підвищився на 0,83% – до 1086,59 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 48 млн. грн, з яких на фондовому ринку – 30,5 млн. грн, на строковому ринку – 17,6 млн. грн.

Лідером підвищення серед акцій, що найактивніше торгуються, стали цінні папери "Укрсоцбанку" (+2,23%), Авдєєвського коксохіму (+2,05%), "Мотор Січі" (+2,01%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 21 серпня підвищився на 1,04% – до 398,73 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 272,7 млн. грн, з них на ОВДП припало 266,6 млн. грн, на акції - 4,2 млн. грн, на інвестиційні сертифікати - 1,7 млн. грн.