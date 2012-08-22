Акції чотирьох ТЕЦ виставлять на продаж у третьому кварталі

Фонд державного майна України (ФДМУ) ухвалив рішення про продаж 100% пакетів акцій Дніпродзержинської, Херсонської, Одеської і Харківської ТЕЦ, які перебувають у держвласності, в третьому кварталі п.р. Про це йдеться у наказі ФДМУ, оприлюдненому у "Відомостях приватизації" від 21 серпня п.р.

Нагадаємо, раніше ФДМУ ухвалив рішення виставити на продаж 101 млн. 638 тис. акцій ПАТ "Дніпродзержинська ТЕЦ" (номінальна вартість однієї акції 0,25 грн), 118 млн. 966 тис. акцій ПАТ "Херсонська ТЕЦ" (номінальною вартістю 0,25 грн), 174 млн. 101 тис. акцій ПАТ "Одеська ТЕЦ" (номінальною вартістю 0,25 грн), 295 млн. 909 тис. акцій ПАТ "Харківська ТЕЦ-5" (номінальною вартістю 1 грн).