"Капітал Індекс Груп" купила 90,811% акцій Київського мотоциклетного заводу за 59,8 млн грн

ТОВ "Капітал Індекс Груп" придбало 22 серпня на приватизаційному конкурсі з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону 90,811% акцій "Київського мотоциклетного заводу" за 59,8 млн грн, передає кореспондент УНІАН.

Початкова вартість пакета акцій підприємства, що виставляється на продаж, становила 32 млн 500 тис. грн.

В аукціонних торгах, що відбулися, брали участь лише два учасники - ТОВ "Металконтрактзбут" і ТОВ "Капітал Індекс Груп".

До цього представниками конкурсної комісії були розкриті цінові пропозиції учасників конкурсу, відповідно до яких "Металконтрактзбут" запропонував за 90,811% акцій "Київського мотоциклетного заводу" 47 млн грн, другий учасник конкурсу - "Капітал Індекс Груп" - запропонував 50 млн грн.

Нагадаємо, Фонд державного майна України 1 серпня ц.р. оголосив приватизаційний конкурс з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 90,811% держпакета акцій ПАТ "Київський мотоциклетний завод".

Довідка УНІАН. У користуванні ПАТ "Київський мотоциклетний завод" знаходиться дві земельні ділянки площею 240 тис. кв. м і 3,2 тис. кв. м.

За підсумками першого півріччя 2012 р. обсяг реалізованої продукції підприємства становив 4 млн грн, збиток - 9,8 млн грн, дебіторська заборгованість - 3,7 млн грн, кредиторська заборгованість - 4,6 млн грн, вартість активів - 35 млн грн.

ТОВ "Капітал Індекс Груп" (Київ) працює на ринку фінансових послуг, власником ТОВ є компанія, що розташована на Британських Віргінських островах.

ТОВ "Металконтрактзбут" (Київ) займається оптовою торгівлею залізними виробами, водопровідним і опалювальним обладнанням.