Наприкінці вересня виставлять на продаж 29,95% акцій Борщагівського хімфармзаводу

Головне управління комунальної власності Київської міської державної адміністрації планує наприкінці вересня виставити на аукціонний продаж 29,95% акцій ПАТ «НВЦ Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», який належать територіальній громаді Києва, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

Стартова ціна запропонованого до продажу пакету становитиме 278 млн 331 тис. грн.

Для участі в аукціоні охочі мають сплатити гарантійний внесок у розмірі 10% стартової ціни. Додатково сплачується біржовий збір (до 5% ціни продажу). Покупець має повністю розрахуватися за придбаний пакет акцій протягом 60 днів з дати продажу.

«Ми запрошуємо взяти участь у торгах всіх, хто хоче і здатний внести необхідну суму. Тому свідомо не обмежуємо коло учасників додатковими умовами. Наша єдина вимога – найвища ціна за цей актив», - заявив заступник голови КМДА Олександр Пузанов.

Він висловив сподівання, що пакет акцій фармацевтичного підприємства зацікавить багато інвесторів, і не лише вітчизняних.

Довідка УНІАН. ЗАТ “Науково-виробничий центр “Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод” опікується виробництвом і реалізацією понад 100 найменувань лікарських препаратів: препаратів для лікування серцево-судинних захворювань, центральної нервової системи, вітамінів, анальгетиків, сорбентів та інших ліків. За рік підприємство виробляє близько 200 млн упаковок пігулок, 4 млн упаковок сиропів, 15 млн упаковок антибіотиків у капсулах, 14 млн флаконів стерильних антибіотиків. Продукція заводу експортується в країни ближнього і далекого зарубіжжя.