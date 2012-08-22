Ринок акцій США відкритий для більш глибокої корекції - експерт

Ринок акцій США спіткало класичне фіксування прибутку, що відкрило перспективи для більш глибокої корекції.

Таку думку висловив у коментарі УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ілляшенко.

Він зазначив, що під час торгової сесії у вівторок, 21 серпня, індекс S&P 500 досяг максимальної позначки з травня 2008 року, але у покупців не вистачило ресурсів утримати цю висоту. Показовим прикладом є динаміка акцій Apple: +1,3% протягом дня, -1,3% за підсумком.

За словами аналітика, сьогоднішня торгова сесія більш багата на економічні новини та інформаційні приводи. Увага ринку розділена між публікацією протоколів минулого засідання FOMC з одного боку, і грецькими переговорами з іншого. Водночас, вирішальний вплив на динаміку ризикових активів надасть технічна картина і завтрашня публікація індексів Flash PMI.