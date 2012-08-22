На конкурс з продажу 25% "Івано-Франківськгазу" надійшло дві заявки

На участь у приватизаційному конкурсі з продажу 25% держпакета акцій ПАТ «Івано-Франківськгаз» надійшло дві заявки, повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України (ФДМУ).

Як зазначили у прес-службі, прийом заявок закінчився 21 серпня ц.р.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна раніше оголосив про плани продажу наприкінці серпня - на початку вересня на приватизаційних конкурсах пакетів акцій низки газопостачальних компаній, серед яких і акції «Івано-Франківськгазу».

Як йдеться в офіційному оголошенні Фонду, на запланований 30 серпня приватизаційний конкурс виставляються 25% акцій компанії. Стартова ціна встановлена на рівні 32,6 млн грн, крок аукціонних торгів – 350 тис. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Івано-Франківськгаз» (м. Івано-Франківськ) займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ населенню і бюджетним установам в Івано-Франківській області.

50%+1 акція «Івано-Франківськгазу» належать НАК «Нафтогаз України», 25,2974% - ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз» (номінальний власник).

Покупець пакета буде зобов'язаний упродовж найближчих трьох років інвестувати в розвиток підприємства 4,03 млн грн.