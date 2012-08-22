Експерти: позитивно налаштовані інвестори не втрачають надії на програми центробанків

Позитивно налаштовані інвестори не втрачають надії на програми стимулювання з боку центробанків.

Так прокоментували поточну ситуацію на фондовому ринку аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ» в огляді, переданому УНІАН.

За їхньою інформацією, європейський індекс Stoxx 600 у вівторок, 21 серпня, виріс на 0,4%. Прибутковість держпаперів Італії знизилася на 11 базисних пунктів, Іспанії - на 7 пунктів. Сьогодні ФРС опублікує подробиці останнього засідання комітету FOMC, а в Європі заплановано візит високопоставленого чиновника ЄС до Греції для перевірки виконання країною програми зі скорочення дефіциту бюджету.

Як зазначають аналітики, на хвилі зовнішнього оптимізму індекс UX у вівторок спробував пробити лінію опору 1100 пунктів, яка сформувалася на минулому тижні. З початку серпня індекс торгується у вузькому діапазоні 50 пунктів, тоді як світові індикатори демонструють підвищувальну динаміку.

За словами аналітиків, акції Ferrexpo (-2%) на Лондонській фондовій біржі у вівторок знизилися після публікації слабкої звітності. Результати Astarta (+0,9%) виявилися кращими за очікування. Чистий прибуток компанії в першому півріччі знизилася всього на 7%, тоді як, згідно з консенсус-прогнозом, в 2012 році зниження цього показника повинно становити 28%.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 21 серпня, виріс на 0,83% - до 1086,59 пункту. Загальний обсяг торгів становив 48 млн грн.

Індекс ПФТС підвищився на 1,04% - до 398,73 пункту. Загальний обсяг торгів становив 272,7 млн грн.