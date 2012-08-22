Європейські фондові ринки знижуються на тлі побоювань щодо зростання світової економіки
Європейські фондові ринки знижуються на тлі побоювань інвесторів за зростання світової економіки.
Як повідомляють сайти провідних європейських бірж, станом на 16:10 британський індекс FTSE 100 знизився на 1,21% - до 5786,82 пункту, німецький DAX знизився на 0,98% - до 7019,54 пункту, французький CAC-40 знизився на 0,94% - до 3480,17 пункту.
Як повідомляє Reuters з посиланням на стратега однієї з фондових компаній, "ринок знижується через відновлення побоювань за зростання світової економіки після слабших, ніж очікувалося, показників японського експорту".
Експорт з Японії показав у липні найгірший спад за шість місяців у зв'язку зі скороченням поставок у Європу та Китай.
Водночас, аналітики вважають, що падіння котирувань буде стримуватися надією на нові кроки у боротьбі з борговою кризою єврозони і стимулюючі заходи центробанків.