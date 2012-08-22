IBM купує компанію Texas Memory Systems

Корпорація IBM (США) уклала угоду про придбання компанії Texas Memory Systems (TMS, США), провідного розробника високопродуктивних рішень для зберігання даних на основі флеш-пам'яті.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі корпорації IBM.

Фінансові умови угоди не розголошуються.

Компанія Texas Memory Systems, заснована в 1978 р., займається розробкою і продажем рішень твердотільної пам'яті. На відміну від жорстких дисків, які використовують обертові магнітні диски і механічні маніпулятори, твердотільні системи являють собою високошвидкісні рішення для зберігання даних на основі флеш-пам'яті або RAM-пам'яті, які можуть забезпечити значно вищу продуктивність і швидкість доступу до даних, споживаючи при цьому менше електроенергії.

Як зазначив генеральний менеджер підрозділу IBM Systems Storage and Networking Брайан Трусковскі, стратегія і портфель рішень TMS «чудово узгоджуються з нашою концепцією Smarter Computing (розумного зберігання даних)», даючи клієнтам можливість досягти більш високої продуктивності та ефективності за менших витрат. При цьому технології твердотільної пам'яті є одним з найважливіших елементів нової концепції Smarter Storage, яка охоплює проектування і розгортання інфраструктур зберігання, а також служить частиною комплексного підходу, який використовує флеш-пам'ять в поєднанні з дисковими і стрічковими накопичувачами для вирішення складних завдань, пов'язаних із зберіганням інформації .

Згідно з прогнозом IDC, сумарна ємність твердотільних рішень для зберігання даних, поставлених великим корпоративним клієнтам, значно зросте, досягнувши майже 3 екзабайт до 2016 року.

Після закриття угоди придбання IBM планує продовжити підтримку існуючого портфеля рішень TMS і займеться його подальшим розвитком. Надалі технології TMS будуть інтегровані в різні рішення IBM, включаючи системи зберігання даних, сервери, програмне забезпечення та експертні системи PureSystems.

Довідка УНІАН. Корпорація IBM - один зі світових лідерів ІТ-індустрії, дохід корпорації в 2011 році сктановив 106,9 млрд дол