Український фондовий ринок в середу знизився

Індекс Української біржі за підсумками торгів 22 серпня знизився на 1,36% - до 1071,81 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 48,7 млн ​​грн, з яких на фондовому ринку - 26,5 млн грн, на строковому ринку - 22 млн грн.

Лідером зниження серед акцій, які найактивніше торгуються стали цінні папери Авдіївського коксохіму (-2,76%), "Укрсоцбанку" (-2,42%), Алчевського меткомбінату (-2,05%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 22 серпня знизився на 0,22% - до 397,84 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 583 млн грн, з них на ОВДП припало 328 млн грн, на акції - 2,6 млн грн, на інвестиційні сертифікати - 1,7 млн ​​грн.