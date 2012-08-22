Сьогоднішній день на світових фондових ринках пройшов під знаком продажів - експерт

Сьогоднішній день на світових фондових ринках пройшов під знаком продажів.

Про це повідомила в коментарі агентству УНІАН економіст відділу інвестиційного консалтингу компанії «Альтана Капітал» Яна Лаврик.

За її інформацією, падіння основних європейських індексів до закриття вітчизняних торгів у середу, 22 серпня, становило близько 1%. Зниження американських індикаторів було менш відчутним, втрати становили близько 0,10-0,20%.

Як зазначила Я.Лаврик, на українському ринку акцій в середу спостерігалася негативна динаміка на тлі корекційних настроїв на закордонних майданчиках. Продажі переважали за всім спектром паперів індексного кошика Української біржі. При цьому в аутсайдерах опинилися акції «Укрсоцбанку» (-2,42%), Авдіївського КХЗ (-2,76%) і Алчевського МК (-2,05%). Краще ринку виглядали папери «Райффайзен Банку Аваль» (-0,83%) і "Донбасенерго" (-0,18%).

На думку аналітика, «в цілому торгова сесія середи проходила досить нудно. Яких-небудь важливих сигналів із зустрічі представників Греції і кредиторів не надходило, за винятком повідомлення про прохання прем'єр-міністра країни надати Афінам більше часу для подолання кризи. Однак у цій його заяві немає нічого нового і дивного».

Я.Лаврик вважає, що з опублікованих у середу статистичних даних інтерес представляють тільки продажі існуючих будинків у США. Показник виріс у липні на 2,3%, що виявилося менше очікувань. Останнім часом надходили непогані дані з ринку нерухомості США, що стало наслідком зниження ставок за іпотечними кредитами.

Тим не менш, додала аналітик, «статистика, що публікується протягом серпня, показує деяке зниження активності у секторі в липні, що, можливо, зумовлено сезонним фактором. Минулого тижня виходили статдані з будівництва будинків, які також виявилися гіршими за прогнози. Завтра очікується статистика з продажів нових будинків у Штатах, і не виключено, що дані також розчарують гравців».

За словами Я.Лаврик, завтрашній день буде багатий на макростатистику з Європи та США, що може позначитися на волатильності торгів.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 22 серпня, знизився на 1,36% - до 1071,81 пункту. Загальний обсяг торгів становив 48,7 млн ​​грн.

Індекс ПФТС знизився на 0,22% - до 397,84 пункту. Загальний обсяг торгів становив 583 млн грн.

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