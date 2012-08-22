На конкурс з продажу 25% «Полтавагазу» надійшло три заявки

На участь у приватизаційному конкурсі з продажу 25% держпакета акцій ПАТ «Полтавагаз» надійшло три заявки, повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України (ФДМУ).

Як відзначили у прес-службі, прийом заявок закінчився 20 серпня ц.р.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна раніше оголосив про плани продажу наприкінці серпня – на початку вересня на приватизаційних конкурсах пакетів акцій низки газопостачальних компаній, серед яких і акції «Полтавагазу».

Як йдеться в офіційному оголошенні Фонду, на запланований на 29 серпня конкурс буде виставлений пакет компанії «Полтавагаз» у розмірі 25% акцій зі стартовою ціною 20,1 млн грн. Крок аукціонних торгів становитиме 205 тис. грн. Зобов'язання інвестора з внесення інвестицій у найближчі три роки встановлені у розмірі 3,7 млн грн.

Довідка УНІАН. ПАТ "Полтавагаз" (Полтава) займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ населенню і бюджетним організаціям у Полтавській області.

51% акцій "Полтавагаз" належать НАК "Нафтогаз України", 40,5% - фізичній особі.

2011 рік компанія закінчила з чистим прибутком 11,042 млн грн.