Експерти: українські фондові індекси в середу знизилися услід за європейським ринком

Українські фондові індекси в середу, 22 серпня, знизилися услід за європейським ринком.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ», переданому УНІАН.

За словами аналітиків, індекс UX в середу, незважаючи на негативний зовнішній фон, все ж втримався і не просів нижче лінії підтримки 1060 пунктів, що сформувалася в серпні.

Як зауважують аналітики, «більшість членів FOMC, враховуючи слабке відновлення економіки США, висловилися за готовність проголосувати за запуск нових стимулюючих заходів для її зростання». Про це свідчить протокол засідання комітету з процентних ставок ФРС. При цьому в протоколі згадуються слова «істотне і стабільне» зростання.

На думку аналітиків, «поточне відновлення економіки США складно назвати таким, тому шанси на запуск нових програм зросли. Єдиною перешкодою залишається вирішити, яку саме форму стимулювання слід вживати». У цьому думка членів комітету розходиться. Наступне засідання FOMC відбудеться 13 вересня. На даній новини індекс S& P500 вийшов з червоної зони і закрився «в нуль», тоді як Stoxx 600 просів на 1,2%.

Аналітики також зазначають, що сьогодні в Європі і США вийдуть попередні показники ділової активності PMI. Очікується, що в єврозоні вони незначно покращаться. Європейські ринки сьогодні відкриються зростанням, що сприятиме зростанню Української біржі на відкритті.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 22 серпня, знизився на 1,36% - до 1071,81 пункту. Загальний обсяг торгів становив 48,7 млн ​​грн.

Індекс ПФТС знизився на 0,22% - до 397,84 пункту. Загальний обсяг торгів становив 583 млн грн.