Український фондовий ринок трохи зріс услід за світовими ринками. Як повідомляє сайт "Української біржі", індекс UX станом на 12:03 виріс на 0,23% - до 1074,26 пункту.

Лідерами зростання стали акції "Азовсталі" (+1,27%), "Мотор Січі" (+1,22%), лідерами зниження стали акції "Укрсоцбанку" (-1,49%).

Станом на 11:40 за київським часом німецький індекс DAX виріс на 0,19%, британський FTSE 100 - на 0,25%, а французький CAC-40 - на 0,21%.

Як відзначає Reuters, оптимізму світовим ринку додала інформація про плани ФРС США щодо нових стимулюючих заходів. З протоколу липневої наради ФРС США, опублікованого в середу, випливає, що центробанк готовий до нових стимулюючих заходів найближчим часом, якщо в економіці не настане істотного поліпшення.