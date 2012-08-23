Позаплановий аукціон щодо ОВДП, ймовірно, буде результативним – експерти

На думку експертів, на позаплановому аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у четвер, 23 серпня, Міністерству фінансів України, ймовірно, вдасться продати держпапери, але ринкового попиту чекати не варто.

Так, в коментарі агентству УНІАН фахівець відділу продажів боргових цінних паперів інвестиційної компанії Dragon Capital Сергій Фурса відзначив, що проведення ОВДП-аукціону, не передбаченого графіком на поточний місяць, свідчить лише про те, що «Мінфін і якийсь покупець досягли домовленостей».

«Чому вони реалізуються негайно, припустити важко, але сторони вирішили не відкладати співпрацю до наступного вівторка. Таким чином, цей аукціон просто зобов'язаний бути результативним», - вважає С.Фурса.

У свою чергу, аналітик ринку облігацій групи компаній «Інвестиційний капітал Україна» Тарас Котович відзначив, що найбільш вірогідною причиною проведення позапланового аукціону може бути необхідність повністю або частково рефінансувати виплати за ПДВ-облігаціями, які повинні відбутися у понеділок і вівторок (27 і 28 серпня), щоб не здійснювати конвертацію валютних коштиів.

«Виходячи із запропонованих термінів облігацій, можуть існувати певні домовленості з утримувачами або «дружніми» банками про покупку облігацій. Ринкового попиту чекати не варто», сказав Т.Котович.

Як повідомляв УНІАН,Міністерство фінансів України оголосило про проведення у четвер, 23 серпня, позапланового аукціону з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Мінфін запропонує до продажу п’яти- і семирічні держпапери.

На аукціоні з продажу ОВДП у вівторок, 21 серпня, Мінфіну не вдалося залучити кошти до держбюджету. Мінфін запропонував інвесторам стандартні гривневі ОВДП терміном обігу 5 і 7 років.

При цьому, щодо ОВПД терміном обігу 5 років була подана одна заявка обсягом 10 млн. грн і прибутковістю 23,9%, але вона не була задоволена.

Єдиним результативним аукціоном з продажу ОВДП у поточному місяці став аукціон 7 серпня, на якому Мінфін залучив до держбюджету 267,758 млн. грн від продажу п'ятирічних ОВДП. Середньозважена прибутковість паперів становила 14,18%. Мінфін задовольнив всі три заявки, які були подані на покупку паперів.

Раніше Мінфін повідомив, що в серпні не планує розміщувати індексовані і номіновані в іноземній валюті ОВДП, а пропонуватиме ринку виключно гривневі папери з терміном обігу 5 і 7 років.

Наміри припинити продаж валютних ОВДП оприлюднено після того, як Мінфіну вдалося задовольнити потребу у валютних ресурсах за рахунок розміщення 18 липня єврооблігацій на 2 млрд дол.

Міністерство також заявляло про плани почати з осені п.р. випуск для населення казначейських зобов'язань, номінованих в іноземній валюті.

За даними Державної казначейської служби, від продажу урядових паперів у січні-липні до бюджету вдалося залучити 65,475 млрд грн, в т.ч. за рахунок продажу ОВДП — 49,489 млрд грн, єврооблігацій — 15,986 млрд грн.