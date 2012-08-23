АМКУ дозволив «Метінвесту» отримати контроль над «Запоріжкоксом» і Приазовським ГЗК

Найбільший металургійний холдинг в Україні «Метінвест» одержав дозвіл Антимонопольного комітету України (АМКУ) на придбання контрольних пакетів акцій у підприємствах «Запоріжкокс» і «Приазовський гірничо-збагачувальний комбінат».

Як мовиться у повідомленні АМКУ, «надано дозвіл компанії Private Limited Liability Company Metinvest B.V. (м. Гаага, Нідерланди) на придбання у власність частки у статутному капіталі ТОВ «Приазовський гірничо-збагачувальний комбінат» і акцій ПАТ «Запоріжкокс», що забезпечує перевищення 50% голосів у найвищому органі управління суб'єктів господарювання».

Довідка УНІАН. «Метінвест» - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби у сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%).