«Оптіма-фарм» з 1 вересня почне продаж облігацій на 300 млн. грн

Спільне українсько-естонське підприємство «Оптіма-фарм, ЛТД» (Київ) з 1 вересня на торговому майданчику ПФТС планує почати первинне розміщення 7-річних іменних процентних облігацій серії «А» на 300 млн. грн, мовиться у повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням емітента в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР), рішення про розміщення цінних паперів номіналом 1000 грн прийнято на зборах учасників товариства 18 червня 2012 року.

Залучені кошти планується спрямувати на погашення основної суми боргу у розмірі 200 млн. грн перед ТОВ «КУА «Професіонал ессет менеджмент», а 100 млн. грн буде направлено на залучення нових клієнтів і розширення ринку збуту.

Купон за облігаціями виплачуватиметься щокварталу, на весь термін їх обігу процентна ставка встановлена на рівні 23% річних.

Андеррайтером випуску виступить «Банк Схід» (Дніпропетровськ).

Погашення облігацій проходитиме з 1 вересня до 31 жовтня 2019 року.

Довідка УНІАН. «Оптіма-фарм» працює на українському ринку медпрепаратів з 1994 року, співпрацюючи з більш ніж 100 зарубіжними і 70 українськими виробниками лікарських засобів.

У 2011 році чистий дохід компанії зріс до попереднього року на 50% - до 6,4 млрд грн.