Fitch присвоїло облігаціям «Прокредит Банку» довгострокові рейтинги на рівні «B+»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло незабезпеченим облігаціям «Прокредмт Банку» серій G і H фінальні довгострокові рейтинги на рівні «B+», мовиться у повідомленні агентства.

Агентство присвоїло фінальні рейтинги поворотності активів банку «RR4» і фінальні національні довгострокові рейтинги «AAA(ukr)». Обидві серії облігацій мають обсяг по 100 млн. грн. Облігації серії G мають термін погашення у травні 2015 року, а серії H – у вересні 2015 року. За випусками передбачені пут-опціони у травні 2013 року і вересні 2013 року відповідно.

Зобов'язання банку за випусками облігацій, мовиться у повідомленні Fitch, вважатимуться принаймні рівними за черговістю виконання решті пріоритетних незабезпечених вимог кредиторів, за винятком випадків, визначених відповідним законодавством.

Згідно з національним законодавством, вимоги вкладників – фізичних осіб мають вищу пріоритетність, ніж інші пріоритетні незабезпечені вимоги кредиторів. На кінець 1 півріччя 2012 року депозити фізичних осіб становили 53% всіх пасивів «Прокредит Банку» згідно з його звітністю за національними стандартами.

Минулого місяця Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) «Прокредит Банку» на рівні «B» зі «стабільним» прогнозом.

Довідка УНІАН. АТ «Прокредит Банк» (Київ) зареєстровано в кінці 2000 року.

Акціонерами банку є Європейський банк реконструкції та розвитку – 15,2169%, ProCrеdit Holding AG – 45,6547%, Kreditanstalt fur Wiederaufbau (Кредитна установа для відновлення) пряма участь — 39,1284, опосередкована — 45,6547%.