Індекс Української біржі у четвер знизився на 1,57%, ПФТС - на 1,30%

Індекс Української біржі за підсумками торгів 23 серпня знизився на 1,57% – до 1055,03 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 58,5 млн. грн, з яких на фондовому ринку – 32,6 млн. грн, на строковому ринку – 25,8 млн. грн.

Лідером зниження серед акцій, що найактивніше торгуються, стали цінні папери "Укрсоцбанку" (-5,59%), Єнакіївського метзаводу (-2,82%), "Азовсталі" (-2,12%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 23 серпня знизився на 1,30% – до 392,66 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 98 млн. грн, з них на ОВДП припало 95 млн. грн, на акції - 1 млн. грн, на облігації підприємств - 2 млн. грн.