«Дочірній банк Сбербанку Росії» продав облігації серії “F” на 500 млн. грн
«Дочірній банк Сбербанку Росії» (м. Київ) завершив первинне розміщення п'ятирічних процентних облігацій серії “F” на 500 млн. грн, сказано у повідомленні банку.
Первинне розміщення цих боргових паперів з прибутковістю 12% річних проводилося на майданчиках ПФТС і «Українській біржі» з листопада 2011 року.
Погашення облігацій заплановане на травень 2016 року.
Залучені в результаті розміщення цієї позики кошти банк спрямував на збільшення свого кредитово-інвестиційного портфеля.
Як повідомляв раніше УНІАН, у першому півріччі «Дочірній банк Сбербанку Росії» збільшив прибуток у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року на 85,7% - до 174,41 млн. грн.
Згідно зі звітом, у II кварталі п.р. банк одержав прибуток у розмірі 96,7 млн. грн проти 93,9 млн. грн за аналогічний період 2011 року.
Активи банку в січні-червні п.р. зросли на 19,7% і на 1 липня становили 20,25 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів – на 18,7%, до 15,02 млрд грн, зобов'язання – на 18,1%, до 17,38 млрд грн, статутний капітал не змінився – 2,992 млрд грн, власний капітал – зріс на 30,7%, до 2,87 млрд грн.
Довідка УНІАН. «Дочірній банк Сбербанку Росії» (м. Київ) зареєстрований у червні 2001 року, є 100% дочірнім банком АБ «Ощадний банк Російської Федерації» (м. Москва).