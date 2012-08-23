«Промінвестбанк» продав облігації на 500 млн. грн

«Промінвестбанк» (ПІБ, Київ) завершив первинне розміщення процентних облігацій серії “F” з погашенням у серпні 2014 року на 500 млн. грн за номіналом, сказано у повідомленні банку.

Продаж цих боргових паперів проводився на фондових біржах ПФТС і «Українській біржі» з 1 лютого 2012 року.

Прибутковість облігацій цієї серії була встановлена на рівні 12,75% річних.

Як повідомляв раніше УНІАН, у січні-червні 2012 року «Промінвестбанк» одержав збиток у розмірі 9,61 млн. грн у порівнянні з прибутком 3,61 млн. грн за відповідний період 2011 року.

Активи банку за вказаний період збільшилися на 7,4% і на 1 липня 2012 року становили 40,998 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 13%, до 30,587 млрд грн, зобов'язання - на 8,6%, до 35,912 млрд грн, статутний капітал — на 0,3%, до 5,299 млрд грн, власний капітал - на 0,08%, до 5,09 млрд грн.

Довідка УНІАН. «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» («Промінвестбанк») створений у 1992 році, входить до групи найбільших банків України.

«Промінвестбанк» (ПІБ) у першому кварталі 2012 року одержав чистий прибуток у розмірі 3,616 млн. грн.

Державна корпорація «Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності (Зовнішекономбанк)» (Російська Федерація) станом на 1 квітня 2012 р. володів 97,8502 % акцій «Промінвестбанку».