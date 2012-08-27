«Нью Системс АС» сконцентрувало 100% акцій «Авіаліній Харкова»

Харківське ТОВ «Нью Системс АС» одержало від харківського ТОВ «ДМ Брок» 99,99% голосуючих акцій ПАТ «Авіалінії Харкова».

Про це «Авіалінії Харкова» повідомили в системі розкриття інформації НКЦПФР.

Нагадаємо, в червні 2012 року Фонд державного майна України (ФДМУ) продав 99,99% акцій ПАТ «Авіалінії Харкова» за 1,2 млн. грн. При цьому ФДМУ не назвав ім'я покупця авіакомпанії. Продаж було здійснено на фондовій біржі ПФТС, надходження коштів очікується найближчим часом.

Згодом прес-служба DCH підтвердила, що новим власником ПАТ «Авіалінії Харкова» став Олександр Ярославський - президент групи DCH і власник футбольного клубу «Металіст».

Довідка УНІАН.Олександр Ярославський - український мільярдер. Статки оцінюються в 1,4 млрд дол. Входить до ТОР-15 рейтингів українських видань Forbes, «Кореспондент», Kyiv Post. Власник групи DCH і ФК «Металіст», генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012.

Група DCH - одна з найпотужніших бізнес-груп України, що динамічно розвивається і має у своєму розпорядженні активи різної галузевої належності (активи представлені будівельними і девелоперськими компаніями, фінансовими установами тощо).

У 2008 р. компанія «Нью Системс АМ», що входить до структури DCH, придбала цілісний майновий комплекс Міжнародного аеропорту «Харків» в оренду на 49 років. Компанія інвестувала у реконструкцію аеровокзалу і прилеглої території 107,2 млн. дол.

АТ «Авіалінії Харкова» створене на базі Харківської державної авіакомпанії «Авіалінії Харкова». Компанія спеціалізується на технічному обслуговуванні повітряних суден, з 1998 по 2001 р. здійснювала пасажирські перевезення.