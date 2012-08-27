WIG-Ukrainе додав за тиждень 1,04%

13:18, 27 серпня 2012
Фондовий ринок
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Варшава. Індекс українських компаній Варшавської фондової біржі WIG-Ukrainе за останні п'ять торгових сесій піднявся ще на 1,04%, закрившись трохи нижче за максимальні значення, досягнуті минулого тижня, на рівні 752,1 пункта.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, український індикатор закінчив тиждень зростанням, незважаючи на більш ніж 1,3% зниження "голубих фішок" на тлі падіння індексу всього ринку на 0,21% і плюса від 0,4% до 0,5% середніх і невеликих компаній.

WIG-Ukrainе минулого тижня зріс головним чином завдяки тому, що подорожчали на більш ніж 12% і 9% відповідно папери вугільних Sadovaya Group і Coal Energy, а також майже 6-відсотковому зростанню найбільшого в Україні виробника цукру - компанії Astarta.

На плюсі у п'ятницю закрилися також папери виробника яєць і яєчних продуктів Ovostar Union, які додали майже 2% на тлі падіння вартості решти семи компаній з України.

Найбільше - майже на третину - минулого тижня подешевшали акції виробника акумуляторів Westa, які знову досягли свого історичного мінімуму 0,45 злотого за акцію, що на 96% менше за ціну дебюту влітку минулого року.

Близько 15% втратив сільськогосподарський Agroton на тлі IMC, який замикає трійку "антилідерів" останніх п'яти сесій і подешевшав на 7,1%.

Ціна на папери решти компаній знизилася в межах від 0,14% до 2,5%.

Як повідомляв УНІАН, WIG-Ukrainе на попередньому тижні продовжив зростання, що відновилося на початку серпня, піднявшись ще на 2% після більш як 3% зростання тижнем раніше. Український індекс, який за першу половину поточного року втратив більш ніж 8%, закінчив липень майже 10% плюсом.

До створеного Варшавською фондовою біржею на початку травня минулого року індексу українських компаній входять 11 фірм з України, акції яких котируються на головному майданчику польського фондового ринку. Історичного мінімуму індекс досяг 25 травня 2012 року на рівні 592,37 пункта.

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