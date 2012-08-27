Індекс UX минулого тижня знизився на 2,2% - експерти

Індекс UX за підсумками минулого тижня знизився на 2,2%.

Про це повідомляють аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ» в огляді, переданому УНІАН.

За їхніми словами, напередодні тривалих вихідних локальні гравці вирішили зафіксувати прибуток у четвер, 23 серпня. У результаті індекс UX просів до нижньої лінії підтримки (1050 пунктів), яка сформувалася з початку серпня.

Як відзначають аналітики, серед лідерів падіння минулого тижня опинилися Полтавський ГЗК і Ferrexpo, які знизилися на падінні цін на ЗРС до 3-річного мінімуму. Інші українські компанії, чиї акції торгуються на Варшавській і Лондонській фондових біржах, опублікують квартальну звітність на поточному тижні, результати якої визначатимуть динаміку їхніх торгів.

На думку аналітиків, шанси на подальше пом'якшення монетарної політики у США збільшилися. Про це свідчать як протокол засідання FOMC, так і низка публікацій у пресі. Поки що залишається невідомим, чи буде запущена нова програма QE, чи члени комітету обмежаться продовженням програми Operation Twist. Пролити світло на це може виступ глави ФРС Бена Бернанке, запланований на цю п'ятницю.

Аналітики також відзначають, що в центрі уваги залишається Греція, прем'єр-міністр якої провів низку зустрічей з главами країн ЄС. Більшість із них висловилися на підтримку реформ, які зараз проводить Греція. Як очікується, звіт про хід виконання реформ буде готовий у вересні, що визначить виділення країні чергового траншу фінансової допомоги.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 23 серпня, знизився на 1,57% – до 1055,03 пункта. Загальний обсяг торгів становив 58,5 млн. грн.

Індекс ПФТС по підсумках знизився на 1,30% – до 392,66 пункта. Загальний обсяг торгів становив 98 млн. грн.