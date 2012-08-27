Україна випустила єврооблігації на 1 млрд дол. під 7,95% річних, термін погашення — 4 червня 2014 року. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів України № 795 від 27 серпня 2012 року, оприлюдненою на урядовому сайті.

У документі зазначається, що відсотковий дохід за облігаціями виплачується щороку 4 червня і 4 грудня, починаючи з 4 грудня 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня 2010 року Україна одержала від російського «Внєшторгбанку» кредит на 6 місяців у розмірі 2 млрд дол. для покриття дефіциту державного бюджету під 6,7% річних з правом триразової пролонгації, якою скористався український уряд.

Сторони 31 травня 2012 року підписали договір про реструктуризацію цього кредиту. Згідно з його умовами, Україна мала погасити ВТБ 1 млрд дол., а друга половина була пролонгована до 2014 року.

Раніше міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко заявив, що 1 млрд дол. кредиту ВТБ буде погашено за рахунок продажу урядових облігацій на внутрішньому ринку. При цьому він запевнив в тому, що 2 млрд дол., одержані від розміщення 17 липня євробондів, підуть на поповнення золотовалютних резервів, а їх розміщення жодним чином не пов'язане з погашенням кредитів ВТБ.

У свою чергу, голова правління російського «Внєшторгбанку» (ВТБ) Андрій Костін у червні п.р. повідомив, що Україна, в рамках рефінансування частини боргу перед ВТБ, випустить єврооблігації.