Випуск євробондів технічно оформив рефінансування кредиту ВТБ - експерт

Випуск євробондів на 1 млрд дол, який у понеділок, 27 серпня 2012 року, здійснив Кабінет Міністрів України, є технічним оформленням досягнутих раніше домовленостей про рефінансування кредиту російського ВТБ.

Таку думку висловив УНІАН аналітик ринку облігацій групи компаній «Інвестиційний капітал Україна» Тарас Котович.

"Це технічне оформлення досягнутих раніше домовленостей про рефінансування кредиту ВТБ, - сказав Т.Котович, - Папери можуть бути передані навіть без перерахування коштів або шляхом технічного "перекидання" грошей".

Окрім того, експерт не виключає, що облігації можуть бути продані банком на вторинному ринку.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 серпня 2012 року Україна випустила єврооблігації на 1 млрд дол. під 7,95% річних, термін погашення - 4 червня 2014 року (постанова Кабінету Міністрів № 795 від 27 серпня 2012 року). Процентний дохід з паперів виплачується щорічно 4 червня і 4 грудня, починаючи з 4 грудня 2012 року.

Кредит було отримано 8 червня 2010 року Україною від російського «Внєшторгбанка» на 6 місяців в розмірі 2 млрд дол для покриття дефіциту державного бюджету під 6,7% річних з правом триразової пролонгації, якою скористався український уряд.

Сторони 31 травня 2012 підписали договір про реструктуризацію цього кредиту. Відповідно до його умов, Україна повинна була погасити ВТБ 1 млрд дол, а друга половина була пролонгована до 2014 року.