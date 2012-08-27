Індекс Української біржі знизився на 1%, індекс ПФТС - на 0,13%

Індекс Української біржі за підсумками торгів 27 серпня знизився на 1,0% - до 1044,44 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 59,1 млн грн, з них на фондовому ринку - 26,4 млн грн, на строковому ринку - 32,7 млн ​​грн.

Лідером підвищення серед акцій, що найактивніше торгуються, стали цінні папери «Укрсоцбанку» (підвищилися на 0,33%). Серед лідерів зниження вартості акцій - меткомбінат "Азовсталь" (-2,28%), "Донбасенерго" (-0,32%), Авдіївський коксохімічний завод (-0,71%). Індекс ПФТС за підсумками торгів 27 серпня знизився на 0,13% - до 392,15 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 1,27 млрд грн, з них на ОВДП припало 1,13 млрд грн, на акції - 0,98 млн грн і облігації підприємств - 141,4 млн грн.