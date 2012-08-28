Мінфін відновлює продаж валютних ОВДП

Міністерство фінансів України відновлює продаж валютних облігацій внутрішньої державної позики і гривневих облігацій з прив'язкою до курсу долара, які в останній раз пропонувалися ринку 17 липня п.р.

Про це повідомляється на сайті відомства.

На аукціоні, який відбудеться у вівторок, 28 вересня, на продаж будуть виставлені папери в доларах з терміном обігу до 13 листопада 2013 року та індексовані (з валютною прив'язкою) - до 12 серпня 2015 року.

На аукціоні також розміщуватимуться п'ятирічні і семирічні гривневі папери.

Раніше Мінфін повідомив, що в серпні не планує розміщувати індексовані і номіновані в іноземній валюті ОВДП, а буде пропонувати ринку виключно гривневі папери з терміном обігу 5 і 7 років.

Наміри призупинити продаж валютних ОВДП оприлюднені після того, як Мінфіну вдалося задовольнити потребу у валютних ресурсах за рахунок розміщення 18 липня єврооблігацій на 2 млрд дол.

Міністерство також заявляло про плани почати з осені п.р. випуск для населення казначейських зобов'язань, номінованих в іноземній валюті.

За даними Державної казначейської служби, з початку цього року по 27 серпня надходження до держбюджету від проведення урядових запозичень склали 65,735 млрд грн (49,749 млрд грн - від внутрішніх, 15,986 млрд грн - від зовнішніх). За вказаний період на погашення держборгу було спрямовано 35,475 млрд грн, витрати на обслуговування - 14,397 млрд грн.