Індекс UX наближається до 1000 пунктів - експерт

Індекс UX наразі наближається до 1000 пунктів.

Про це сказав у коментарі УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ілляшенко.

За його словами, індекс UX і ф'ючерси на індекс S&P 500 перебувають поблизу досить важливих рівнів - 1000 і 1400 пунктів відповідно. Незважаючи на те, що до публікації економічних даних на початку вересня жодній з груп гравців не вдасться перехопити ініціативу на довгий час, ймовірність тестування даних рівнів вже на цьому тижні далеко не нульова.

Як зазначив П.Ілляшенко, «дані обставини змушують зберігати граничну обережність і уважно стежити за розвитком подій навіть попри низьку торговельну активність. З одного боку, пробиття підтримки, наприклад, індексом UX може виявитися помилковим, проте пам'ять про події початку червня закликає зайвий раз перестрахуватися».

На думку аналітика, відповіддю на падіння індексу нижче підтримки на рівні 100 пунктів має стати відкриття захисних позицій на строковому ринку.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів в понеділок, 27 серпня впав на 1,0% - до 1044,44 пункту. Загальний обсяг торгів становив 59,1 млн грн.

Індекс ПФТС знизився на 0,13% - до 392,15 пункту. Загальний обсяг торгів становив 1,27 млрд грн.