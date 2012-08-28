Індекс Української біржі минулого тижня знизився на 2% до 1055,03 пункту

Індекс українських акцій, що розраховується Українською біржею, знизився минулого робочого тижня з 20 по 23 серпня на 2% - до 1055,03 пункту, йдеться в повідомленні біржі.

Загальний обсяг торгів на біржі за минулий тиждень, що складався з чотирьох робочих днів, знизився до 205,083 млн грн з 305,282 млн грн за попередній робочий тиждень.

Загальна кількість угод з 20 по 23 серпня знизилася до 21775 з 32364 на попередньому тижні.

Обсяг торгів на строковому ринку Української біржі за минулий тиждень знизився до 80,406 млн грн з 154,253 млн грн.

Обсяг торгів цінними паперами за минулий тиждень також знизився до 124,676 млн грн (з них обсяг торгів акціями - 113,703 млн грн), а кількість угод, укладених на біржі за тиждень, становила 8766.

На тижні з 13 по 17 серпня обсяг торгів цінними паперами на біржі становив 151,028 млн грн (з них обсяг торгів акціями - 149,260 млн грн), а кількість угод, укладених на біржі за тиждень, становила 9242.

Лідерами впливу на Індекс українських акцій стали іменні прості акції металургійного комбінату "Азовсталь", вплив яких склало 2,9 індексних пункту, "Донбасенерго" (4,2 пункту) і "Укрсоцбанк" (7,4 пункту).

Лідерами обороту за тиждень стали акції "Мотор Січ", обсяг торгів за якими становив 12,936 млн грн, на другому місці папери "Алчевського металургійного комбінату" - 0,368 млн грн, "Авдіївського коксохімічного заводу" - 2,716 млн грн.

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